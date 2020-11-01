В Грузии подводят итоги выборов в парламент – прогнозы экспертов

Как расценивать предварительные результаты выборов и на какие коалиции стоит рассчитывать, Sputnik Грузия рассказали ведущие политологи и эксперты страны

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - сила в единстве" 26,8%.

По последним данным ЦИК, в парламент проходят семь партий и два блока.

Оппозиция говорит о многочисленных нарушениях, категорически не согласна с результатами и призывает людей выйти на митинг на проспект Руставели.

Как расценивать результаты и на какие коалиции рассчитывать

По словам политолога, директора Центра стратегических исследований Петре Мамрадзе, не исключено, что после проведения вторых туров и подсчета голосов в мажоритарных округах "Грузинская мечта" сможет взять 76 мест в парламенте нового созыва и гарантировать себе статус "большинства".

"В том случае, если "Грузинская мечта" не сможет взять 76 мест, то ей до этого будет не хватать буквально нескольких голосов. Поэтому добиться поддержки трех-четырех человек из других партий, которые войдут в парламент, не составит труда. Ведь в оппозиции нет единства. Те голоса, которые получило "Единое национальное движение", это личные голоса Михаила Саакашвили. Единства в оппозиции на сегодня нет, и объединиться против "Мечты" не получится", - сказал Мамрадзе Sputnik Грузия.

Эксперт также исключил вероятность масштабных беспорядков или акций протеста.

"Это не Революция роз и не 2012 год. Массовых выступлений и единства народа не будет. Будут отдельные единичные попытки, как, например, вчера в Глдани или Самгори (района на окраине Тбилиси - прим. ред.). Но не более", - считает Мамрадзе.

Если картина не изменится после подсчета оставшихся голосов и проведения вторых туров в мажоритарных округах, новый парламент проведет ближайшие месяцы в противостоянии и не будет ориентирован на принятие важных для развития страны вопросов, считает эксперт Тамар Кикнадзе.

По ее словам, 26% "Национального движения" - довольно большая цифра, которая стала результатом слишком мягкой политики "Грузинской мечты".

"Исходя из последних данных ЦИК, в парламент входят партии, которые в течение всей предвыборной кампании говорили о том, что не будут и не хотят сотрудничать с "Грузинской мечтой". Кто и как изменит свою позицию, пока сложно говорить. Нужно ждать вторых туров. Мне кажется, у "Мечты" есть все шансы добиться в них победы", - говорит Кикнадзе.

Политолог Сосо Цинцадзе находится в ожидании конкретных действий партий. По его словам, говорить об определенных коалициях и развитии событий без окончательных итогов выборов неправильно.

"Я давно перестал верить заявлениям политиков. Одно дело - что они говорят, и другое - как себя поведут. Может быть создана коалиция. Возможно, "Грузинская мечта" вновь возьмет на себя бремя единоличного формирования правительства. Ну, конечно, сейчас управлять Грузией в таком положении, когда с одной стороны эпидемия, с другой - безработица, голод - это все тоже не подарок", - заявил Цинцадзе Sputnik Грузия.

Всего в парламентских выборах приняли участие 48 партий и два избирательных блока. Выборы 2020 прошли по новой системе - 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 мажоритариев.

Второй тур выборов в мажоритарных округах Грузии состоится в третью субботу после голосования – 21 ноября. В нем примут участие те два кандидата в мажоритарные депутаты, которые в первом туре набрали больше голосов.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в шести округах регионов.