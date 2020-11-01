"В целом выборы в Грузии прошли в спокойной среде" – отчет НПО

За ходом выборов как на избирательных участках в Грузии, так и в 10 городах за рубежом следила сотня наблюдателей "Центра развития и демократии"

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Парламентские выборы в Грузии в целом прошли в мирной обстановке, хотя были зафиксированы некоторые процедурные нарушения на ряде участков. Об этом заявила председатель НПО "Центр развития и демократии" (CDD) Кетеван Чачава.

По ее словам, за ходом выборов следили 100 их наблюдателей как на избирательных участках в Грузии, так и в 10 городах за рубежом.

"В целом, наши наблюдатели оценили процесс положительно, хотя и были некоторые нарушения. Во-первых, до открытия урн для голосования была разница между подписями избирателей и количеством бюллетеней. В процессе подсчета голосов на участке присутствовали лица без регистрации. Также нашим наблюдателям мешали проводить мониторинг, вмешиваясь в их деятельность", – отметила на брифинге Чачава.

Кроме того, по данным CDD, также был отмечен ряд задержек при оформлении итоговых протоколов и несколько фактов необоснованного аннулирования бюллетеней.

"Мы надеемся, что избирательная администрация в ближайшее время опубликует все протоколы, чтобы мы могли продолжить мониторинг", – сказала Кетеван Чачава.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%.

Всего в парламентских выборах приняли участие 48 партий и два избирательных блока. Выборы 2020 прошли по новой системе – 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 мажоритариев.

Второй тур выборов в мажоритарных округах Грузии состоится в третью субботу после голосования – 21 ноября. В нем примут участие те два кандидата в мажоритарные депутаты, которые в первом туре набрали больше голосов.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в шести округах регионов.