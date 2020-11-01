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Саломе Зурабишвили участвует в выборах

Зурабишвили: Грузия смогла провести мирные и справедливые выборы

© Sputnik / STRINGER
Парламентские выборы в Грузии 2020
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)
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По словам президента, состоявшиеся парламентские выборы еще раз показали миру, что Грузия продолжает плавно двигаться по пути демократии и развития

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Грузии удалось провести мирные, справедливые, безопасные и демократические выборы, говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам главы государства, несмотря на самые сложные и беспрецедентные вызовы, вчерашние парламентские выборы еще раз показали миру, что Грузия продолжает плавно двигаться по пути демократии и развития.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Мы смогли провести выборы в спокойной обстановке, с высокой явкой избирателей и без серьезных нарушений. Я хочу поблагодарить каждого избирателя, независимо от его политической принадлежности, потому что это победа принадлежит всем. Хочу поблагодарить правоохранителей, которые обеспечили безопасность на избирательных участках и незамедлительно отреагировали во всех необходимых случаях, что защитило свободу выбора наших граждан. Благодарю международные наблюдательные миссии за их участие в этом важнейшем процессе. Мы, и лично я, гордимся их положительной оценкой избирательной среды и процесса", - сказала президент.

По ее словам, проведение выборов по новой избирательной системе - еще один шаг к демократии. А новый Избирательный кодекс, который, по словам Зурабишвили, учитывает практически все рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, предусматривает усиление многопартийности в парламенте и улучшение гендерного баланса.

"Несмотря на пандемию, мы смогли провести безопасные выборы. Примером тому были упорядоченные очереди граждан на избирательных участках по всей стране. Пандемия не напугала избирателей. Повсюду царило чувство осторожности и высокая степень гражданской ответственности", - отметила Саломе Зурабишвили.

Лидер Грузии также поблагодарила членов Центральной избирательной комиссии, ее председателя и всех людей, которые заботились о безопасности и справедливости выборов во время пандемии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)


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