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Внимание, розыск! Почему Светлану Тихановскую ищет российское МВД

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Самопровозглашенный лидер так называемой белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России. Смотрите подробности в видео

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попала в базу розыска МВД России.

По мнению экспертов, это не международный розыск, а межгосударственный. Он основан на соглашении Белоруссии и России как союзных государств. В то же время оппозицию этот факт не сильно волнует.

Почему российское МВД включило ее в список разыскиваемых лиц и чем сейчас занимается экс-кандидат в президенты Беларуси - смотрите в нашем видео.

Теги:
политика, Беларусь, Минск


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