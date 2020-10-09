Внимание, розыск! Почему Светлану Тихановскую ищет российское МВД

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Самопровозглашенный лидер так называемой белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России. Смотрите подробности в видео
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попала в базу розыска МВД России.
По мнению экспертов, это не международный розыск, а межгосударственный. Он основан на соглашении Белоруссии и России как союзных государств. В то же время оппозицию этот факт не сильно волнует.
Почему российское МВД включило ее в список разыскиваемых лиц и чем сейчас занимается экс-кандидат в президенты Беларуси - смотрите в нашем видео.