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РФ готова предоставить площадку для переговоров: Захарова о конфликте в Нагорном Карабахе

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201009/249669693/RF-gotova-predostavit-ploschadku-dlya-peregovorov-Zakharova-o-konflikte-v-Nagornom-Karabakhe.html

Москва прорабатывает возможность организации переговоров глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Смотрите в видео заявление МИД России Марии Захаровой

Об этом на еженедельном брифинге в Москве заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, площадку для встречи готова предоставить Россия.

В настоящий момент идут консультации о сроках возможного начала переговоров, а также прорабатываются различные схемы действий.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

 

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, политика, Мария Захарова, Россия


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