РФ готова предоставить площадку для переговоров: Захарова о конфликте в Нагорном Карабахе

Об этом на еженедельном брифинге в Москве заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, площадку для встречи готова предоставить Россия.

В настоящий момент идут консультации о сроках возможного начала переговоров, а также прорабатываются различные схемы действий.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.