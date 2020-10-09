"Северный поток - 2": Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд. Что ждет газопровод

Под удар также попали европейские партнеры проекта: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell. Они должны будут выплатить штраф на общую сумму 61 миллион долларов и разорвать соглашения о финансировании проекта в течение 30 дней.
Свое решение UOKiK связал с тем, что партнеры якобы нарушили антимонопольное законодательство Польши, так как не согласовали с Варшавой создание совместного предприятия для реализации проекта. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.