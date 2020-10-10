У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0a/249678220.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201010/249678248/U-SShA-ne-poluchaetsya-sozdat-vaktsinu-ot-koronavirusa---kto-vinovat.html
Россия, Китай и Иран пытаются помешать созданию американской вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина
Американский чиновник опасается, что как только американская вакцина появится, ее тут же попытаются украсть.
Правда, он не сказал, что Россия уже выпустила первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V", которая уже применяется для вакцинации населения.
Также он не стал упоминать о том, на каком этапе сейчас находятся американские разработки и что по факту у США пока нечего "воровать".