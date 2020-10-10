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У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
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Россия, Китай и Иран пытаются помешать созданию американской вакцины от коронавируса. Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина

Американский чиновник опасается, что как только американская вакцина появится, ее тут же попытаются украсть.

Правда, он не сказал, что Россия уже выпустила первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V", которая уже применяется для вакцинации населения.

Также он не стал упоминать о том, на каком этапе сейчас находятся американские разработки и что по факту у США пока нечего "воровать".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
Теги:
США, Коронавирус COVID-2019


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