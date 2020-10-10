17:15 11 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Видео

В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров

Получить короткую ссылку
Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (113)
131 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0a/249680373.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201010/249680408/V-Karabakhe-obyavleno-peremirie-s-10-oktyabrya---Sergey-Lavrov.html

Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ, согласно которому в Нагорном Карабахе объявлено перемирие с 10 октября. Подробнее - смотрите в видео

О совместном документе по итогам консультаций с главами МИД Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

Согласно совместному заявлению:

1. С 12:00 10 октября в Карабахе объявлено перемирие в гуманитарных целях для обмена пленными и убитыми, а также другими удерживаемыми лицами.
2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
3. Стороны на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам при посредничестве Минской Группы ОБСЕ.
4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Напомним, что трехсторонние переговоры в Москве длились более 10 часов.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (113)
Теги:
Россия, Россия, Азербайджан, Азербайджан, Армения, Армения, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Сергей Лавров, Лавров


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия COVID-19. Маски сушатся на веревке в городе Яффа, Тель-Авив, Израиль
Пандемия: Израиль - первая страна в мире, где введен повторный локдаун
В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров
В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться