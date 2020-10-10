В Карабахе объявлено перемирие с 10 октября - Сергей Лавров

О совместном документе по итогам консультаций с главами МИД Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.
Согласно совместному заявлению:
1. С 12:00 10 октября в Карабахе объявлено перемирие в гуманитарных целях для обмена пленными и убитыми, а также другими удерживаемыми лицами.
2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
3. Стороны на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам при посредничестве Минской Группы ОБСЕ.
4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.
Напомним, что трехсторонние переговоры в Москве длились более 10 часов.