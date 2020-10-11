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Подкидыши: немецкая овчарка усыновила двух львят - видео

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video: Sputnik / Lionspark.ru
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201011/249683701/Podkidyshi-nemetskaya-ovcharka-usynovila-dvukh-lvyat---video.html

Немецкой овчарке "подкинули" двух львят и она приняла их как родных, несмотря на то, что всю жизнь терпеть не могла кошек. Смотрите в видео удивительную историю из жизни животных

Необычная история случилась в российском парке "Белый лев" в селе Тимофеевка Приморского края.

Местная обитательница белая львица Сиона родила двух котят, но у хищницы не проснулся материнский инстинкт, поэтому она оставила своих детенышей.

Чтобы спасти львят, сотрудники парка "подкинули" их к недавно ощенившейся немецкой овчарке Сандре, которая приняла детенышей как своих. Хотя до этого кошек она ненавидела.

Теги:
Собака, собаки, животные, Россия


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