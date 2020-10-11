Подкидыши: немецкая овчарка усыновила двух львят - видео

Немецкой овчарке "подкинули" двух львят и она приняла их как родных, несмотря на то, что всю жизнь терпеть не могла кошек. Смотрите в видео удивительную историю из жизни животных

Необычная история случилась в российском парке "Белый лев" в селе Тимофеевка Приморского края.

Местная обитательница белая львица Сиона родила двух котят, но у хищницы не проснулся материнский инстинкт, поэтому она оставила своих детенышей.

Чтобы спасти львят, сотрудники парка "подкинули" их к недавно ощенившейся немецкой овчарке Сандре, которая приняла детенышей как своих. Хотя до этого кошек она ненавидела.