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Прямая трансляция - в эфире новый сезон проекта "Ты супер!"

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Прямая трансляция - в эфире новый сезон проекта "Ты супер!"
Смотрите в прямом эфире трансляцию нового сезона международного детского вокального проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" из московского Кремля
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=40228053&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0b/249683825.jpg
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PT1S
2020-10-11T21:12Z

Смотрите в прямом эфире трансляцию нового сезона международного детского вокального проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" из московского Кремля

Проект "Ты супер!" нацелен на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и на развитие их творческого потенциала.

В этом году в конкурсе участвуют 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.

Грузию в этом году представляет 15-летняя Мариам Бондаренко из Тбилиси.

В жюри конкурса звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и продюсер и композитор Игорь Крутой.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

 

 

Теги:
Шоу "Ты супер!", шоу


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