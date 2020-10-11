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Выжить в пандемию: как предприниматели спасали свой бизнес

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video: Sputnik / RUPTLY
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201011/249684017/Vyzhit-v-pandemiyu-kak-predprinimateli-spasali-svoy-biznes.html

Пандемия коронавируса вынудила предпринимателей искать варианты спасения бизнеса. Смотрите в видео, что придумывали люди, чтобы не остаться без собственного дела

Бизнесменам всего мира в этом году пришлось проявлять креатив. Прежние схемы работы из-за пандемии поломались.

Выходов было несколько: закрываться либо включать смекалку и пытаться спасти свое дело. В Казахстане, например, организовали кинотеатры под открытым небом, а актеры устраивали творческие встречи со зрителями в "летниках" - кафе на улицах.

А в Японии владельцы транспортной компании выстроили лабиринты из автобусов, которым некуда было ехать. О том, как предприниматели ближнего и дальнего зарубежья перехитрили вирус, - смотрите в нашем видео.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Малый бизнес, Бизнес, экономика


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