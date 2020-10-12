Трансляция завершена - пресс-конференция глав МИД РФ и Армении

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Вторая волна COVID-19 - премьер Грузии сделал заявление Власти Грузии уверяют, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем и новые ограничения не нужны 599

В Тбилиси вводятся "точечные ограничения" из-за коронавируса - Минздрав Эпидемиологи внимательно следят за ситуацией в столице, где распространение коронавируса в последнее время приняло тревожные масштабы 1537