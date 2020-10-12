Трансляция завершена - пресс-конференция глав МИД РФ и Армении

Смотрите в прямом эфире пресс-конференцию глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна по итогам переговоров в Москве
Представительница Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Ты супер!" Мария Хархаль поделилась эмоциями после выступления на сцене проекта. Смотрите подробности в видео Sputnik
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Смотрите в прямом эфире трансляцию нового сезона международного детского вокального проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" из московского Кремля
Власти Грузии уверяют, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем и новые ограничения не нужны
Эпидемиологи внимательно следят за ситуацией в столице, где распространение коронавируса в последнее время приняло тревожные масштабы
В этом году страна оформила контракт с компаниями-поставщиками на 135 тысяч доз вакцины от вируса гриппа. Оставшиеся 110 тысяч доз поступят в конце октября
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