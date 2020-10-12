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Трансляция завершена - пресс-конференция глав МИД РФ и Армении

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https://sputnik-georgia.ru/video/20201012/249689580/Translyatsiya-zavershena---press-konferentsiya-glav-MID-RF-i-Armenii.html
Трансляция завершена - пресс-конференция глав МИД РФ и Армении
Смотрите в прямом эфире пресс-конференцию глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна по итогам переговоров в Москве
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80350382&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0c/249689550.jpg
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PT32M56S
2020-10-12T15:50Z

Смотрите в прямом эфире пресс-конференцию глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна по итогам переговоров в Москве

Теги:
Россия, Россия, Армения, Армения


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