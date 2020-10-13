Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0d/249698358.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201013/249698392/Glava-MID-Armenii-rasskazal-o-situatsii-v-Karabakhe---eksklyuziv-Sputnik.html
Армянская сторона не теряет надежды на реализацию московских договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом журналистам Sputnik рассказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Об этом министр рассказал в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве, куда дипломат пришел для встречи с российскими экспертами.
Глава МИД Армении настаивает на введении верификационных механизмов для мониторинга нарушений режима прекращения огня во время перемирия в зоне конфликта.
По словам Мнацаканяна, важная составляющая прекращения противостояния – гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха.