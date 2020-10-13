Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik

Армянская сторона не теряет надежды на реализацию московских договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом журналистам Sputnik рассказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян

Об этом министр рассказал в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве, куда дипломат пришел для встречи с российскими экспертами.

Глава МИД Армении настаивает на введении верификационных механизмов для мониторинга нарушений режима прекращения огня во время перемирия в зоне конфликта.

По словам Мнацаканяна, важная составляющая прекращения противостояния – гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха.