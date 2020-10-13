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Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе - эксклюзив Sputnik

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (120)
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Армянская сторона не теряет надежды на реализацию московских договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом журналистам Sputnik рассказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян

Об этом министр рассказал в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве, куда дипломат пришел для встречи с российскими экспертами.

Глава МИД Армении настаивает на введении верификационных механизмов для мониторинга нарушений режима прекращения огня во время перемирия в зоне конфликта.

По словам Мнацаканяна, важная составляющая прекращения противостояния – гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха.  

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (120)
Теги:
Армения, Армения, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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