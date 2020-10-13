Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии

После долгой коронавирусной паузы в Тбилиси с этой недели заработали детские сады, но с новыми и строгими условиями. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Минздрав Грузии определил ряд рекомендаций, по которым дети должны посещать столичные детсады в условиях эпидемии коронавируса.

Согласно новым правилам, родителей в сад не пускают, воспитанников детсадов забирают у входа сотрудники учреждения. В садах малыши проходят термоскрининг, дезбарьеры, дезинфекцию.

Если в момент прихода ребенка в детский сад у него зафиксирована температура, родитель получает рекомендацию позвонить в "112".

В детских садах Тбилиси комнаты должны проветриваться каждые два часа, а все воспитатели обязаны носить маски.