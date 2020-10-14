Как в Грузии отмечается праздник Мцхетоба-Светицховлоба во время пандемии - видео

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в городе Мцхета на фоне пандемии коронавируса и роста случаев заражений в стране проходит празднование Мцхетоба-Светицховлоба, большого православного праздника

Верующие, которые решат посетить храм, должны соблюдать социальную дистанцию и быть в защитных масках.

Всем, кто заходит в храм, измеряют температуру. Священнослужители на входе тоже в масках. На территории у храма дежурит полиция.

Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.