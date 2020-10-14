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Прямая трансляция - Сергей Лавров дает интервью российским журналистам

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https://sputnik-georgia.ru/video/20201014/249705924/Pryamaya-translyatsiya---Sergey-Lavrov-daet-intervyu-rossiyskim-zhurnalistam.html
Прямая трансляция - Сергей Лавров дает интервью российским журналистам
Смотрите в видео прямую трансляцию интервью Сергея Лаврова с российскими журналистами
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81622181&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0e/249705886.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
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PT1S
2020-10-14T12:10Z

Смотрите в видео прямую трансляцию интервью Сергея Лаврова с российскими журналистами

Теги:
политика, Сергей Лавров, Россия


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