Прямая трансляция - Сергей Лавров дает интервью российским журналистам

Смотрите в видео прямую трансляцию интервью Сергея Лаврова с российскими журналистами
Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в городе Мцхета на фоне пандемии коронавируса и роста случаев заражений в стране проходит празднование Мцхетоба-Светицховлоба, большого православного праздника
Американские СМИ заявили, что обещания Дональда Трампа о выводе войск США из Афганистана нереалистичны. Подробнее - смотрите в видео
После долгой коронавирусной паузы в Тбилиси с этой недели заработали детские сады, но с новыми и строгими условиями. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Армянская сторона не теряет надежды на реализацию московских договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом журналистам Sputnik рассказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Тбилиси обогнал Аджарию по случаям заражения COVID-19. Эпидемиологи настаивают на ношении масок в закрытых и открытых пространствах, а также в соблюдении соцдистанции
По первичным данным, в Кутаиси напали на члена новой партии "Лело для Грузии", созданной банкиром Мамукой Хазарадзе
Сам директор школы обвинения в свой адрес категорически отрицает и готов сотрудничать со следствием
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