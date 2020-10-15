Бельгийский музыкант сыграл на виолончели в разрушенном соборе в Шуши - видео

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян сыграл национальную композицию на фоне руин внутри храма в Шуши

Под сводами разрушенного собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши прозвучала мелодия народной армянской песни "Крунк", что в переводе на русский означает "Журавль".

8 октября Армения обвинила Азербайджан в ракетном обстреле Шушинского собора, который расположен на территории Нагорного Карабаха.

В свою очередь азербайджанская сторона отвергает все обвинения и утверждает, что "повреждение храма не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии".

9 октября при посредничестве России Армения и Азербайджан договорились о перемирии, но, несмотря на заключенные договоренности, в регионе продолжаются активные боевые действия.