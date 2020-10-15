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Нет денег? Есть креатив! Самые смешные предвыборные ролики в Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (410)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201015/249713083/Net-deneg-Est-kreativ-Samye-smeshnye-predvybornye-roliki-v-Gruzii---video.html

Предвыборная гонка в Грузии в самом разгаре, а это значит, что самое время для агитационных видеороликов. Смотрите в видео Sputnik Грузия подборку самых необычных из них

В погоне за местом в парламенте грузинские партии выкладываются на все сто. И если у кого-то нет средств на дорогостоящую рекламу, то в ход идут юмор и креатив.

Смотрите в видео Sputnik Грузия, какие предвыборные рекламные ролики крутятся по грузинскому ТВ.

Голосование в ходе выборов 19 мая в Марнеули
© Sputnik / Alex Shlamov
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Юмор спасает: самые яркие предвыборные мемы в Грузии>>

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

В этом году выборы в Грузии пройдут в необычном режиме с учетом пандемии коронавируса - все избиратели будут в масках, а члены комиссии – с дополнительными средствами защиты.

Несмотря на это, на выборах будет обеспечен всесторонний мониторинг – ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом голосования. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (410)
Теги:
выборы, Парламентские выборы, Грузия, грузия, Грузия


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