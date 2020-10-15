Нет денег? Есть креатив! Самые смешные предвыборные ролики в Грузии - видео

В погоне за местом в парламенте грузинские партии выкладываются на все сто. И если у кого-то нет средств на дорогостоящую рекламу, то в ход идут юмор и креатив.
Смотрите в видео Sputnik Грузия, какие предвыборные рекламные ролики крутятся по грузинскому ТВ.
Юмор спасает: самые яркие предвыборные мемы в Грузии>>
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
В этом году выборы в Грузии пройдут в необычном режиме с учетом пандемии коронавируса - все избиратели будут в масках, а члены комиссии – с дополнительными средствами защиты.
Несмотря на это, на выборах будет обеспечен всесторонний мониторинг – ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом голосования.