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Прямая трансляция - Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201015/249715997/Pryamaya-translyatsiya---Brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-MID-RF-Marii-Zakharovoy.html
Прямая трансляция - Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=89890025&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0f/249715936.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
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PT46M56S
2020-10-15T16:37Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.



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