Прямая трансляция - Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Предвыборная гонка в Грузии в самом разгаре, а это значит, что самое время для агитационных видеороликов. Смотрите в видео Sputnik Грузия подборку самых необычных из них
Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян сыграл национальную композицию на фоне руин внутри храма в Шуши
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бегать и унижаться перед ЕС - ниже достоинства России. При этом экономические интересы должны сохраняться, заметил он
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 прибыл в порт приписки Мурманск из Санкт-Петербурга
Бывшие эксперты-картографы комиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы обвиняются в незаконной передаче грузинских территорий другому государству
Многие пользователи Сети возмущаются, почему власти Грузии не вводят ограничения на фоне роста случаев COVID-19
Обвинение считает, что располагает убедительными доказательствами того, что 19-летний футболист был убит конкретными лицами
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik