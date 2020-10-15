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Алиев и Пашинян оценили боевые действия в Карабахе - видео

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (131)
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян оценили результаты военных действий в Нагорном Карабахе

Видение ситуации в Карабахе президенты Азербайджана и Армении представили каждый со своей стороны в параллельном интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

О потерях и количестве пленных с обеих сторон Алиев и Пашинян рассказывают в видео.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (131)
Теги:
Дмитрий Киселев, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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