Алиев и Пашинян расшифровали "базовые принципы урегулирования" - видео

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении расшифровали, что такое "базовые принципы урегулирования", которые прописаны в московских соглашениях от 10 октября

Что они означают для каждой из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пояснили в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Президент Азербайджана и премьер Армении дали параллельное интервью Дмитрию Киселеву.