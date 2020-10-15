Алиев и Пашинян расшифровали "базовые принципы урегулирования" - видео

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Президент Азербайджана и премьер-министр Армении расшифровали, что такое "базовые принципы урегулирования", которые прописаны в московских соглашениях от 10 октября
Что они означают для каждой из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пояснили в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Президент Азербайджана и премьер Армении дали параллельное интервью Дмитрию Киселеву.