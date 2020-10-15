Постскриптум: что Алиев и Пашинян добавили от себя в финале интервью Киселеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян добавили несколько слов от себя в финале параллельного интервью

В финале параллельного интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Азербайджана и премьер-министр Армении высказали итоговую точку зрения.

Президент Азербайджана рассказал о роли России на Кавказе, премьер-министр Армении - о Турции.

Постскриптум от обеих сторон конфликта - смотрите в видео.