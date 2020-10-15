Постскриптум: что Алиев и Пашинян добавили от себя в финале интервью Киселеву

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян добавили несколько слов от себя в финале параллельного интервью
В финале параллельного интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Азербайджана и премьер-министр Армении высказали итоговую точку зрения.
Президент Азербайджана рассказал о роли России на Кавказе, премьер-министр Армении - о Турции.
Постскриптум от обеих сторон конфликта - смотрите в видео.