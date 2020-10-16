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Что заявил Ильхам Алиев по проблеме Карабаха - полная версия видео

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (137)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201016/249723325/Chto-zayavil-Ilkham-Aliev-po-probleme-Karabakha---polnaya-versiya-video.html

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян изложили свое видение проблемы Нагорного Карабаха. Смотрите в видео, что заявил лидер Азербайджана

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении ответили на вопросы гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Смотрите в видео полную запись того, что заявил в своих ответах Ильхам Алиев.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (137)

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Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Ильхам Алиев


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