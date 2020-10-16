Что заявил Никол Пашинян по проблеме Карабаха - полная версия видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян изложили свое видение проблемы Нагорного Карабаха. Смотрите в видео, что заявил премьер Армении

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении ответили на вопросы гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Смотрите в видео полную запись того, что заявил в своих ответах Никол Пашинян.