Что заявил Никол Пашинян по проблеме Карабаха - полная версия видео

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении ответили на вопросы гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Смотрите в видео полную запись того, что заявил в своих ответах Никол Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян изложили свое видение проблемы Нагорного Карабаха. Смотрите в видео, что заявил премьер Армении
Президент Азербайджана и премьер-министр Армении ответили на вопросы гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Смотрите в видео полную запись того, что заявил в своих ответах Никол Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян изложили свое видение проблемы Нагорного Карабаха. Смотрите в видео, что заявил лидер Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян добавили несколько слов от себя в финале параллельного интервью
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказали о том, с каким итогом хотели бы остаться в истории
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказали, на какие компромиссы могут пойти Баку и Ереван в ситуации с Нагорным Карабахом
Общее число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Грузии, достигло 124
За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 246 пациентов, а с начала пандемии вылечились 7 613 человек
Вузам разных регионов страны, в зависимости от эпидемиологической ситуации, рекомендован наиболее оптимальный режим обучения
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