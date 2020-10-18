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Впервые на сцене: участницы "Ты супер!" встретились перед поездкой в Москву

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" - сезон 2020 (13)
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© video: Sputnik . Vladimir Umikashvili / Natia Kvartskhava
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201018/249736791/Vpervye-na-stsene-uchastnitsy-Ty-super-vstretilis-pered-poezdkoy-v-Moskvu.html

Мечта Мариам Бондаренко, участницы проекты "Ты супер!" из Грузии, совсем скоро исполнится, ведь она впервые встанет на большую сцену. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как девочка готовилась к поездке в Москву

Мариам Бондаренко пришла в гости к участнице суперсезона "Ты супер!" Текле Экаладзе.

"Главное, когда выйдешь на сцену, не смотреть на кнопки. Если кто-то нажмет, не думай о том, почему другие не жмут, - это сбивает с толку. Посвяти кому-нибудь свою песню, думай о нем в этот момент", - посоветовала Текла Мариам.

Бабушка Теклы Лали Имерлишвили также пожелала Мариам удачи, отметив, что конкурс "Ты супер!" очень положительно сказывается на детях. К примеру, у Теклы появился большой стимул идти дальше.

Уже сегодня Мариам Бондаренко выступит на сцене проекта "Ты супер!" – онлайн-трансляция концерта будет доступна на сайте Sputnik Грузия в 20:00.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов из девяти стран. Проект организован при поддержке Международного агентства и радио Sputnik.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" - сезон 2020 (13)
Теги:
Шоу "Ты супер!", Тбилиси, Грузия


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