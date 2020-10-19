Минздрав ОАЭ одобрил третью фазу испытаний российской вакцины от COVID-19 – видео

Представительница Грузии в проекте "Ты супер!", 15-летняя Мариам Бондаренко расплакалась после того, как прошла в следующий тур конкурса. Смотрите на видео Sputnik, почему юная артистка не смогла сдержать слез и что сказала после завершения шоу