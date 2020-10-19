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Минздрав ОАЭ одобрил третью фазу испытаний российской вакцины от COVID-19 – видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1371)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201019/249741869/Minzdrav-OAE-odobril-tretyu-fazu-ispytaniy-rossiyskoy-vaktsiny-ot-COVID-19---video.html

В Объединенных Арабских Эмиратах скоро приступят к третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса. Подробнее - смотрите в видео

Минздрав ОАЭ дал добро на исследования "Спутника V". ОАЭ - привлекательное место для ученых, ведь там проживают представители около 200 национальностей. Где еще планируют испытать российскую разработку от COVID-19 и когда завершится последняя фаза исследований - смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1371)
Теги:
медицина, здоровье, Россия, Россия, наука, Коронавирус COVID-2019, ОАЭ


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