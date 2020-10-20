Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США

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Более четверти экипажа атомной подводной лодки HMS Vigilant Королевского военно-морского флота Великобритании заразились коронавирусом, когда субмарина находилась на ремонте на американской базе ВМС США Кингс-бей в штате Джорджия
В результате служебной проверки выяснилось, что моряки проигнорировали приказ оставаться на территории военно-морской базы и отправились кутить в местные бары и стриптиз-клубы. В результате COVID-19 был обнаружен у 35 членов экипажа, включая офицеров.
Субмарина HMS Vigilant в народе получила прозвище "HMS Секс и кокаин", так как ранее экипаж подлодки уже попадал в скандальные истории, в которых были замешаны наркотики и неуставные отношения внутри коллектива между женщинами и мужчинами. Подробнее - смотрите в видео.