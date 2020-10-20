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Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1374)
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video : Ruptly / Youtube / Royal Navy (архив) / Department of Defense / dailymail.co.uk /twitter.com/faliqfahmie
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/14/249752915.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201020/249752996/Seks-narkotiki-i-koronavirus-priklyucheniya-britanskikh-podvodnikov-v-SShA.html

Более четверти экипажа атомной подводной лодки HMS Vigilant Королевского военно-морского флота Великобритании заразились коронавирусом, когда субмарина находилась на ремонте на американской базе ВМС США Кингс-бей в штате Джорджия

В результате служебной проверки выяснилось, что моряки проигнорировали приказ оставаться на территории военно-морской базы и отправились кутить в местные бары и стриптиз-клубы. В результате COVID-19 был обнаружен у 35 членов экипажа, включая офицеров.

Субмарина HMS Vigilant в народе получила прозвище "HMS Секс и кокаин", так как ранее экипаж подлодки уже попадал в скандальные истории, в которых были замешаны наркотики и неуставные отношения внутри коллектива между женщинами и мужчинами. Подробнее - смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1374)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Великобритания, США


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