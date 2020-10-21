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"Посигналь Бидзине!": на дорогах в центре Тбилиси проходит акция протеста - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (415)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201021/249762781/Posignal-Bidzine-na-dorogakh-v-tsentre-Tbilisi-prokhodit-aktsiya-protesta---video.html

Оппозиционная партия "Европейская Грузия" организовала необычную акцию протеста в центре Тбилиси - с утра по центральным улицам города передвигаются автомобили, которые беспрерывно сигналят

"Европейская Грузия" призвала присоединится к акции своих сторонников из регионов. В сторону Тбилиси уже двигаются автоколонны сторонников партии из разных городов.

Акция "Посигналь Бидзине!" является символическим протестом против основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.

Протест организован в рамках предвыборной кампании "Европейской Грузии" и завершится в 20:00 вечера, когда все участники подъедут к резиденции Бидзины Иванишвили и будут там сигналить. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (415)
Теги:
Бидзина Иванишвили, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия, Грузия, грузия


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