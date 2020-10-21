"Посигналь Бидзине!": на дорогах в центре Тбилиси проходит акция протеста - видео

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249762461.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201021/249762781/Posignal-Bidzine-na-dorogakh-v-tsentre-Tbilisi-prokhodit-aktsiya-protesta---video.html
Оппозиционная партия "Европейская Грузия" организовала необычную акцию протеста в центре Тбилиси - с утра по центральным улицам города передвигаются автомобили, которые беспрерывно сигналят
"Европейская Грузия" призвала присоединится к акции своих сторонников из регионов. В сторону Тбилиси уже двигаются автоколонны сторонников партии из разных городов.
Акция "Посигналь Бидзине!" является символическим протестом против основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили.
Протест организован в рамках предвыборной кампании "Европейской Грузии" и завершится в 20:00 вечера, когда все участники подъедут к резиденции Бидзины Иванишвили и будут там сигналить.