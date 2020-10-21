Захват заложников в Зугдиди: кадры не для слабонервных - видео

Преступник захватил в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди до 20 заложников, затем потребовал полмиллиона долларов и вертолет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. Он угрожает взорвать ее, если сотрудники правоохранительных органов пойдут на штурм. В заложниках у него оказались сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Переговоры по освобождению заложников все еще продолжаются.