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Захват заложников в Зугдиди: кадры не для слабонервных - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (416)
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video : Ruptly / Sputnik / Stringer
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201021/249770872/Zakhvat-zalozhnikov-v-Zugdidi-kadry-ne-dlya-slabonervnykh---video.html

Преступник захватил в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди до 20 заложников, затем потребовал полмиллиона долларов и вертолет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. Он угрожает взорвать ее, если сотрудники правоохранительных органов пойдут на штурм. В заложниках у него оказались сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Переговоры по освобождению заложников все еще продолжаются. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (416)
Теги:
Спецоперация, захват заложников, криминал, происшествия, Зугдиди, Грузия, грузия, Грузия


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