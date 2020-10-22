Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Положение в Персидском заливе по-прежнему шаткое – об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на видеоконференции Совета безопасности ООН
Преступник захватил в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди до 20 заложников, затем потребовал полмиллиона долларов и вертолет. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий
Оппозиционная партия "Европейская Грузия" организовала необычную акцию протеста в центре Тбилиси - с утра по центральным улицам города передвигаются автомобили, которые беспрерывно сигналят
Экипажи перехватчиков МиГ-31БМ из состава смешанного авиаполка Тихоокеанского флота провели ночные учения по перехвату условного самолета. Подробнее - смотрите в видео
Грузинскому герою современности Авто Галдава 41 год, работает в силовых структурах более 11 лет
Улучшение позиций сборной Грузии в мировом рейтинге связано с удачным выступлением команды в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА
Премьер первостепенной задачей МВД после освобождения заложников поставил поимку террориста, поставившего под угрозу жизнь людей
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik