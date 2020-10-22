Взялись за старое: Нацразведка США обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы

По версии Джона Рэтклиффа, в руки Москвы и Тегерана якобы попала информация о регистрации американских избирателей, которую они могут использовать, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие к выборам".
В так называемом вмешательстве Россию и Иран американцы обвиняют не первый раз, вновь и вновь не предоставляя никаких доказательств.
Российским вмешательством демократы попытались оправдать проигрыш Хиллари Клинтон Дональду Трампу на выборах 2016 года. Москва многократно отрицала подобные обвинения, называя их безосновательными.