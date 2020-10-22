21:56 22 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8267
  • 100 RUB4.1869
  • USD3.2274
Поиск
Видео

Взялись за старое: Нацразведка США обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly / Sputnik / AP Photo/Andrew Harnik / Associated Press
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/16/249781070.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201022/249781185/Vzyalis-za-staroe-Natsrazvedka-SShA-obvinila-Rossiyu-v-popytke-vmeshatsya-v-vybory.html

Директор Национальной разведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в президентские выборы. Смотрите в видео, как Россия отреагировала на последнее заявление Рэтклиффа

По версии Джона Рэтклиффа, в руки Москвы и Тегерана якобы попала информация о регистрации американских избирателей, которую они могут использовать, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие к выборам".

В так называемом вмешательстве Россию и Иран американцы обвиняют не первый раз, вновь и вновь не предоставляя никаких доказательств.

Российским вмешательством демократы попытались оправдать проигрыш Хиллари Клинтон Дональду Трампу на выборах 2016 года. Москва многократно отрицала подобные обвинения, называя их безосновательными.

Теги:
политика, Россия, выборы, США


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели
Взялись за старое: Нацразведка США обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы
Взялись за старое: Нацразведка США обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться