Директор Национальной разведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в президентские выборы. Смотрите в видео, как Россия отреагировала на последнее заявление Рэтклиффа

По версии Джона Рэтклиффа, в руки Москвы и Тегерана якобы попала информация о регистрации американских избирателей, которую они могут использовать, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие к выборам".

В так называемом вмешательстве Россию и Иран американцы обвиняют не первый раз, вновь и вновь не предоставляя никаких доказательств.

Российским вмешательством демократы попытались оправдать проигрыш Хиллари Клинтон Дональду Трампу на выборах 2016 года. Москва многократно отрицала подобные обвинения, называя их безосновательными.