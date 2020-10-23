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Лавров о ситуации в Кыргызстане: мы отмечаем, что обстановка входит в спокойное русло

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https://sputnik-georgia.ru/video/20201023/249789327/Lavrov-o-situatsii-v-Kyrgyzstane-my-otmechaem-chto-obstanovka-vkhodit-v-spokoynoe-ruslo.html

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым. Смотрите в видео мнение российского дипломата о политической ситуации в Кыргызстане

На переговорах стороны обсудили планы дальнейшего углубления союзничества, а также вопросы развития стратегического партнерства России и Кыргызстана во всех областях.

Во время беседы Лавров признался, что в Москве с обеспокоенностью следили за развитием ситуации в республике, но сейчас отмечают, что обстановка стабилизировалась и постепенно входит в спокойное русло.

Напомним, что в Кыргызстане после парламентских выборов начались массовые акции протеста, в результате которых премьер-министр Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков ушли в отставку, а итоги голосования были отменены.

В настоящий момент функции и полномочия главы Кыргызстана перешли к избранному премьер-министру Садыру Жапарову.

Теги:
Кыргызстан, Сергей Лавров


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