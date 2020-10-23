"Соревнования в большей нелюбви к России" - реакция Москвы на предвыборные дебаты в США

В США состоялись финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами третьего ноября. Смотрите подробности в видео

Кандидаты очно встретились в Нэшвилле, штат Теннесси, и более полутора часов обсуждали коронавирус и внутреннюю политику, но в итоге не смогли сдержаться и все равно обменялись взаимными обвинениями в связях с Россией.

Байден вновь завел старую пластинку о предполагаемом российском вмешательстве, которое демократы тщетно пытаются доказать с 2016 года. А Трамп обвинил бывшего вице-президента США якобы в получении денег от России.

За сколько Москва купила Байдена и что о последнем раунде дебат думают в Кремле - смотрите в нашем видео.