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"Соревнования в большей нелюбви к России" - реакция Москвы на предвыборные дебаты в США

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video: Ruptly / www.hsgac.senate.gov / USTV pool
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201023/249791277/Sorevnovaniya-v-bolshey-nelyubvi-k-Rossii---reaktsiya-Moskvy-na-predvybornye-debaty-v-SShA.html

В США состоялись финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами третьего ноября. Смотрите подробности в видео

Кандидаты очно встретились в Нэшвилле, штат Теннесси, и более полутора часов обсуждали коронавирус и внутреннюю политику, но в итоге не смогли сдержаться и все равно обменялись взаимными обвинениями в связях с Россией.

Байден вновь завел старую пластинку о предполагаемом российском вмешательстве, которое демократы тщетно пытаются доказать с 2016 года. А Трамп обвинил бывшего вице-президента США якобы в получении денег от России.

За сколько Москва купила Байдена и что о последнем раунде дебат думают в Кремле - смотрите в нашем видео.

Теги:
выборы, политика, США, Москва, Россия


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