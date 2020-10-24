Окружить ракетами и танками: новые меры Пентагона для сдерживания России - видео

Глава Пентагона сделал ряд резких заявлений в отношении России. Марк Эспер заявил, что США и их союзники должны "агрессивно конкурировать с Россией" для ее сдерживания

Эспер предложил перебросить больше американских войск к российским границам, а также усилить системы ПРО и разместить больше ракет средней и малой дальности в Европе и Азии.

Ранее США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении.

Однако в Москве отвергли все обвинения и, в свою очередь, даже предпринимали попытки усадить американскую сторону за стол переговоров, чтобы спасти документ.

Сейчас между странами остался лишь один договор об ограничении вооружений – СНВ-3, но и он находится под угрозой из-за позиции и действий американской администрации.