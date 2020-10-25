Истребители МиГ-31 и Су-35 отогнали от российских границ самолеты США

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/19/249803526.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201025/249803667/Istrebiteli-MiG-31-i-Su-35-otognali-ot-rossiyskikh-granits-samolety-SShA.html
Российские истребители МиГ-31 и Су-35 отогнали от воздушных границ иностранных провокаторов. Смотрите в видео кадры перехвата бомбардировщиков
Американские бомбардировщики кружили над нейтральными водами акватории Берингова моря. Экипажи российских самолетов проводили нежданных гостей и вернулись на аэродром базирования.
Все было сделано, как надо: в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.