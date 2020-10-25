Истребители МиГ-31 и Су-35 отогнали от российских границ самолеты США

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 отогнали от воздушных границ иностранных провокаторов. Смотрите в видео кадры перехвата бомбардировщиков

Американские бомбардировщики кружили над нейтральными водами акватории Берингова моря. Экипажи российских самолетов проводили нежданных гостей и вернулись на аэродром базирования.

Все было сделано, как надо: в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.