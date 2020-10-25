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Истребители МиГ-31 и Су-35 отогнали от российских границ самолеты США

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201025/249803667/Istrebiteli-MiG-31-i-Su-35-otognali-ot-rossiyskikh-granits-samolety-SShA.html

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 отогнали от воздушных границ иностранных провокаторов. Смотрите в видео кадры перехвата бомбардировщиков

Американские бомбардировщики кружили над нейтральными водами акватории Берингова моря. Экипажи российских самолетов проводили нежданных гостей и вернулись на аэродром базирования.

Все было сделано, как надо: в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Теги:
США, Россия, Истребитель


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