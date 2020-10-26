Столпотворение в лесу Сабадури: тбилисцы ринулись на фотосессию - видео

Через живописный лес Сабадури проходит дорога из Тбилиси до Сионского водохранилища. Это место очень популярно среди жителей и гостей Грузии для фотосессий осенью, когда тут все огненно-багровое, красное и желтое.
В эти выходные в лесу было очень много людей. Многие очевидцы снимали на камеры смартфонов выстроившиеся вдоль обочины автомобили, на которых тбилисцы добирались до леса. В примечании к видео Lasha Shalamberidze сказано, что на его кадрах видна всего лишь треть от числа автомобилей, которые там были в этот момент.
Лес Сабадури - это удивительное место, которое сразу очаровывает всех, кто там оказывается. Особенно красиво тут осенью и зимой. Лес является частью Тбилисского национального парка и входит в 20-ку самых красивых лесов мира.
Лес Сабадури находится в 20 минутах езды от Тбилиси в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 600 – 1700 метров над уровнем моря.