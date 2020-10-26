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Столпотворение в лесу Сабадури: тбилисцы ринулись на фотосессию - видео

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video : Lasha Shalamberidze / FB
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1a/249810349.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201026/249810441/Stolpotvorenie-v-lesu-Sabaduri-tbilistsy-rinulis-na-fotosessiyu---video.html

В популярном среди жителей Грузии лесу Сабадури, который находится близ Тбилиси, в выходные было настоящее столпотворение. Что там происходило - смотрите в видео очевидца

Через живописный лес Сабадури проходит дорога из Тбилиси до Сионского водохранилища. Это место очень популярно среди жителей и гостей Грузии для фотосессий осенью, когда тут все огненно-багровое, красное и желтое.

Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
© Sputnik / STRINGER
Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото
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В эти выходные в лесу было очень много людей. Многие очевидцы снимали на камеры смартфонов выстроившиеся вдоль обочины автомобили, на которых тбилисцы добирались до леса. В примечании к видео Lasha Shalamberidze сказано, что на его кадрах видна всего лишь треть от числа автомобилей, которые там были в этот момент.

Лес Сабадури - это удивительное место, которое сразу очаровывает всех, кто там оказывается. Особенно красиво тут осенью и зимой. Лес является частью Тбилисского национального парка и входит в 20-ку самых красивых лесов мира.

Лес Сабадури находится в 20 минутах езды от Тбилиси в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 600 – 1700 метров над уровнем моря. 

Теги:
туристические достопримечательности, фотография, фото


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