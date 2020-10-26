Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео

В Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация, растет число заразившихся коронавирусом. Смотрите в видео, как сотрудники полиции следят за тем, чтобы люди правильно носили маски в метро

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения.

В Тбилиси в эти дни продолжает расти количество новых случаев заражения. Сегодня было зафиксировано 913 случаев. Власти страны не исключают, что ношение масок на улицах может стать обязательным.