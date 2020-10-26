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Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (417)
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video : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1a/249810784.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201026/249810873/Kak-sotrudniki-politsii-sledyat-za-nosheniem-masok-v-tbilisskom-metro---video.html

В Грузии ухудшается эпидемиологическая ситуация, растет число заразившихся коронавирусом. Смотрите в видео, как сотрудники полиции следят за тем, чтобы люди правильно носили маски в метро

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 872. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 30 303 случая заражения. 

В Тбилиси в эти дни продолжает расти количество новых случаев заражения. Сегодня было зафиксировано 913 случаев. Власти страны не исключают, что ношение масок на улицах может стать обязательным.

Темы:
Видео-новости из Грузии (417)
Теги:
Грузия, грузия, Грузия, Коронавирус COVID-2019


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