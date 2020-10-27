COVID-19 VS выборы: боятся ли граждане Грузии идти на голосование?

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.
А тем временем, ежедневный показатель заражений COVID-19 в стране колеблется до двух тысяч. При этом эпидемиологи утверждают, что эта цифра будет расти.