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COVID-19 VS выборы: боятся ли граждане Грузии идти на голосование?

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Темы:
Видео-новости из Грузии (418)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201027/249821674/COVID-19-VS-vybory-boyatsya-li-grazhdane-Gruzii-idti-na-golosovanie.html

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, 31 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, боятся ли граждане страны идти на голосование из-за коронавируса

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

А тем временем, ежедневный показатель заражений COVID-19 в стране колеблется до двух тысяч. При этом эпидемиологи утверждают, что эта цифра будет расти.

Темы:
Видео-новости из Грузии (418)
Теги:
Парламентские выборы, выборы, Грузия, грузия, Грузия


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