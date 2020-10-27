Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США - видео

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Владимир Путин ответил на нападки кандидатов в президенты США, которые, как обычно, обвинили Россию во всех бедах. Подробнее - смотрите в видео
Прокомментировать претензии к Москве российского президента попросил журналист Павел Зарубин. Например, Джо Байден заявил о том, что Россия якобы финансирует убийства американских солдат в Афганистане. Путину это показалось странным. Ведь еще летом в Вашингтоне подтвердили: это - информационный вброс.
Где еще американцы ищут "русский след" за неделю до президентских выборов - смотрите в видео.