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Путин ответил на обвинения кандидатов в президенты США - видео

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video : Ruptly / Россия 1, "Москва.Кремль.Путин" / USTV POOL
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249824778.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201027/249825146/Putin-otvetil-na-obvineniya-kandidatov-v-prezidenty-SShA---video.html

Владимир Путин ответил на нападки кандидатов в президенты США, которые, как обычно, обвинили Россию во всех бедах. Подробнее - смотрите в видео

Прокомментировать претензии к Москве российского президента попросил журналист Павел Зарубин. Например, Джо Байден заявил о том, что Россия якобы финансирует убийства американских солдат в Афганистане. Путину это показалось странным. Ведь еще летом в Вашингтоне подтвердили: это - информационный вброс.

Где еще американцы ищут "русский след" за неделю до президентских выборов - смотрите в видео.

Теги:
Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Путин


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