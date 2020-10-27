20:19 27 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8158
  • 100 RUB4.2209
  • USD3.2285
Поиск
Видео

В доме напавшего на "Банк Грузии" Бадри Эсебуа прошел обыск - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (419)
155 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249825381.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201027/249825691/V-dome-napavshego-na-Bank-Gruzii-Badri-Esebua-proshel-obysk---video.html

Сотрудники грузинской полиции провели обыск в доме обвиняемого в вооруженном нападении и захвате заложников в зугдидском филиале "Банка Грузии". Подробнее - смотрите в видео

По информации спецслужб, лицом, напавшим на банк, оказался житель села Григолиши, 32-летний Бадри Эсебуа.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по факту террористического акта, захвата заложников в террористических целях, а также приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Сам преступник скрылся, полиция продолжает поиски.

Ранее, 21 октября, вооруженный мужчина захватил заложников в отделении "Банка Грузии" в Зугдиди. Злоумышленник потребовал у властей выплатить ему 500 тысяч долларов. После того как его требования были удовлетворены, преступник отпустил заложников и скрылся.

Темы:
Видео-новости из Грузии (419)
Теги:
Спецоперация, Борьба с преступностью, преступность, криминал, Грузия, грузия, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
В доме напавшего на Банк Грузии Бадри Эсебуа прошел обыск - видео
В доме напавшего на "Банк Грузии" Бадри Эсебуа прошел обыск - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться