В доме напавшего на "Банк Грузии" Бадри Эсебуа прошел обыск - видео

Сотрудники грузинской полиции провели обыск в доме обвиняемого в вооруженном нападении и захвате заложников в зугдидском филиале "Банка Грузии". Подробнее - смотрите в видео

По информации спецслужб, лицом, напавшим на банк, оказался житель села Григолиши, 32-летний Бадри Эсебуа.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по факту террористического акта, захвата заложников в террористических целях, а также приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Сам преступник скрылся, полиция продолжает поиски.

Ранее, 21 октября, вооруженный мужчина захватил заложников в отделении "Банка Грузии" в Зугдиди. Злоумышленник потребовал у властей выплатить ему 500 тысяч долларов. После того как его требования были удовлетворены, преступник отпустил заложников и скрылся.