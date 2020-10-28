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В центре 112 провели дезинфекцию в связи с эпидемией коронавируса - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (420)
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video: Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201028/249837925/V-tsentre-112-proveli-dezinfektsiyu-v-svyazi-s-epidemiey-koronavirusa---video.html

В оперативном центре чрезвычайных ситуаций 112 МВД Грузии специалисты провели дезинфекцию в связи с угрозой распространения коронавируса. Как это происходило - смотрите в видео

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 731. Скончались 15 пациентов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 33 858 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 197 человек, с начала пандемии вылечились 14 829 пациентов. Скончались 253. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (420)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия, грузия, Грузия


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