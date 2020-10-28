В центре 112 провели дезинфекцию в связи с эпидемией коронавируса - видео

В оперативном центре чрезвычайных ситуаций 112 МВД Грузии специалисты провели дезинфекцию в связи с угрозой распространения коронавируса. Как это происходило - смотрите в видео

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 731. Скончались 15 пациентов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 33 858 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 197 человек, с начала пандемии вылечились 14 829 пациентов. Скончались 253.