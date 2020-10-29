18:07 29 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7970
  • 100 RUB4.1230
  • USD3.2345
Поиск
Видео

Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Получить короткую ссылку
31 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1d/249845977.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201029/249845576/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-Marii-Zakharovoy.html
Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97492857&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1d/249845977.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-10-29T17:01Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
политика, Мария Захарова, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
СПУТНИК_LIVE: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться