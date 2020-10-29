Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Вооруженный мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Смотрите кадры с места происшествия
В оперативном центре чрезвычайных ситуаций 112 МВД Грузии специалисты провели дезинфекцию в связи с угрозой распространения коронавируса. Как это происходило - смотрите в видео
Российские военные провели учения на полигоне Ляур в горах Таджикистана. Командование поставило задачу – отбить внезапное ночное нападение
Сотрудники грузинской полиции провели обыск в доме обвиняемого в вооруженном нападении и захвате заложников в зугдидском филиале "Банка Грузии". Подробнее - смотрите в видео
Обращение Тариэла Эсебуа распространил медиахолдинг "Квира", которому отец подозреваемого в терроризме Бадри Эсебуа дал эксклюзивное интервью
Схема транспортного движения в столице изменена в связи с тем, что "Национальное движение" планирует собрать на итоговую встречу перед выборами несколько десятков тысяч сторонников
Еще один опрос, сделанный по заказу оппозиционного телеканала, показал, что правящая партия "Грузинская мечта" на выборах наберет больше всех голосов
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik