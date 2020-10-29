Резня в Ницце: что случилось в церкви Нотр-Дам? - видео

Вооруженный мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Смотрите кадры с места происшествия

Нападение произошло утром в четверг – мужчина, вооруженный ножом, устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли три человека. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Сотрудники местной полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. При задержании вооруженный мужчина оказал сопротивление и был ранен.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что все указывает на то, что произошедшее является терактом. Он рассказал, что нападавший во время атаки кричал "Аллах акбар".

Расследование поручено антитеррористическому отделу прокуратуры. После инцидента все храмы в Ницце будут закрыты.