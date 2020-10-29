Йодид калия на случай аварии на БелАЭС: зачем в Литве запугивают людей?

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Жители Вильнюса могут бесплатно получить в аптеках города таблетки йодированного калия. Таким образом литовские власти хотят защитить население от якобы возможной аварии на Белорусской атомной электростанции
Белорусская атомная электростанция расположена в 50 километрах от литовской столицы.
Впрочем, такой шаг чиновников балтийской республики может быть направлен больше на то, чтобы создать в обществе негативное отношение к БелАЭС, чем на реальную заботу о безопасности граждан.
Ранее международные эксперты и специалисты МАГАТЭ признали станцию безопасной и отвечающей всем современным стандартам безопасности.