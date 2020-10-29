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Йодид калия на случай аварии на БелАЭС: зачем в Литве запугивают людей?

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video: Ruptly / Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201029/249848737/Yodid-kaliya-na-sluchay-avarii-na-BelAES-zachem-v-Litve-zapugivayut-lyudey.html

Жители Вильнюса могут бесплатно получить в аптеках города таблетки йодированного калия. Таким образом литовские власти хотят защитить население от якобы возможной аварии на Белорусской атомной электростанции

Белорусская атомная электростанция расположена в 50 километрах от литовской столицы.

Впрочем, такой шаг чиновников балтийской республики может быть направлен больше на то, чтобы создать в обществе негативное отношение к БелАЭС, чем на реальную заботу о безопасности граждан.

Ранее международные эксперты и специалисты МАГАТЭ признали станцию безопасной и отвечающей всем современным стандартам безопасности.

Теги:
АЭС, Литва, Беларусь


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