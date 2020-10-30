Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020

Смотрите в видео Sputnik Грузия, в чем главная интрига этих выборов и чего можно ожидать после их завершения.

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В парламентских выборах Грузии принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Главная интрига - сможет ли правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" удержать власть или оппозиция во главе с "Единым национальным движением" возьмет верх?

Но итоги голосования будут историческими при любом раскладе: в случае победы "Мечты" - впервые в истории Грузии партия удержит власть третий срок подряд. Если к власти придет оппозиция - впервые в истории Грузии бывшая правящая партия вернет бразды правления.