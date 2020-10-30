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Вечные враги: главная интрига грузинских выборов 2020

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Видео-новости из Грузии (421)
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Уже завтра, 31 октября, гражданам Грузии предстоит выбрать 150 депутатов в парламент десятого созыва

Смотрите в видео Sputnik Грузия, в чем главная интрига этих выборов и чего можно ожидать после их завершения.

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© Sputnik / Alex Shlamov
Парламентские выборы в Грузии 2020

В парламентских выборах Грузии принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Главная интрига - сможет ли правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" удержать власть или оппозиция во главе с "Единым национальным движением" возьмет верх? 

Но итоги голосования будут историческими при любом раскладе: в случае победы "Мечты" - впервые в истории Грузии партия удержит власть третий срок подряд. Если к власти придет оппозиция - впервые в истории Грузии бывшая правящая партия вернет бразды правления.

Темы:
Видео-новости из Грузии (421)
Теги:
выборы, Грузия, грузия, Грузия


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