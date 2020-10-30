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"Сдерживайте не Россию, а себя": Захарова о возможном размещении ракет США в Европе

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В МИД РФ отреагировали на желание американских военных чиновников разместить в Европе гиперзвуковые ракеты. Смотрите в видео заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой

"Сдерживайте не Россию, а себя", – так Мария Захарова отреагировала на желание американских военных чиновников разместить в Европе гиперзвуковые ракеты. Официальный представитель МИД России заявила, что США упорно добиваются создания предпосылок для возникновения нового ракетного кризиса в Европе.

Также она подчеркнула, что подобные заявления выглядят особенно цинично на фоне инициативы президента России о новых мерах для поддержания доверия в области контроля за вооружениями.

Ранее Владимир Путин предложил США и странам НАТО наложить мораторий на развертывание в европейском регионе ракет средней и малой дальности. Российский лидер заявил, что Москва на добровольной основе откажется от размещения этих видов вооружений на территории европейской части России при условии аналогичных встречных шагов со стороны США и НАТО. Также Владимир Путин предложил разработать механизм по проверке выполнения соглашения. Впрочем, в НАТО российскую инициативу отвергли.

Теги:
Европа, США, ракета, политика, Мария Захарова, Россия


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