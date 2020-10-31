Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео

В Грузии настал день голосования – жители страны сегодня избирают парламент десятого созыва.
Парламентские выборы в Грузии - онлайн-трансляция
За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года ведут бой 48 партий и два избирательных блока.
Главные конкуренты и "вечные враги" - "Грузинская мечта", которая хочет выиграть выборы в третий раз, и Единое Нацдвижение, которое в 2012 году потеряло статус правящей партии и не теряет надежды вернуться к власти.
Но низкий избирательный барьер дает шанс пройти в парламент еще нескольким партиям – предвыборная кампания была очень активной, несмотря на вторую волну коронавируса.