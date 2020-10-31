Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео

В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы на фоне эпидемии коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как с утра проходит голосование на избирательных участках в центре Тбилиси

В Грузии настал день голосования – жители страны сегодня избирают парламент десятого созыва.

Парламентские выборы в Грузии - онлайн-трансляция

За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года ведут бой 48 партий и два избирательных блока.

Главные конкуренты и "вечные враги" - "Грузинская мечта", которая хочет выиграть выборы в третий раз, и Единое Нацдвижение, которое в 2012 году потеряло статус правящей партии и не теряет надежды вернуться к власти.

Но низкий избирательный барьер дает шанс пройти в парламент еще нескольким партиям – предвыборная кампания была очень активной, несмотря на вторую волну коронавируса.