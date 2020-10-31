Как “Грузинская мечта” и “Единое нацдвижение” отметили завершение выборов - видео

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1f/249885593.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201031/249885660/Kak-Gruzinskaya-mechta-i-Edinoe-natsdvizhenie-otmetili-zavershenie-vyborov---video.html
В Грузии завершились парламентские выборы. По данным экзитполов, лидирует "Грузинская мечта". Смотрите в видео Sputnik Грузия, как отметили завершение голосования сторонники правящей партии и оппозиционного "Единого национального движения"
Грузинские телеканалы вечером в субботу, сразу после завершения голосования на выборах в парламент, обнародовали серию результатов экзит-поллов. Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое нацдвижение".
Всего в парламент Грузии десятого созыва проходит от семи до десяти партий. Проходной барьер на этих выборах составлял 1%, для блоков – столько процентов, сколько партий входит в блок. Изначально эксперты предсказывали, что новый парламент будет многопартийным.