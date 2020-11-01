"Борат" в гробу: жители Казахстана устроили акцию протеста у генконсульства США в Алматы

Группа активистов устроила акцию протеста против фильма "Борат" и его сиквела у генконсульства США в Алматы. Их требование – запретить показ обеих картин в США

Как сообщили СМИ, протестующие хотели передать петицию сотрудникам генконсульства, но к ним так никто и не вышел.

У здания генконсульства они также расположили самодельный гроб, в который положили изображение главного героя картины – вымышленного казахского журналиста Бората Сагдиева. В фильмах его сыграл комик Саша Барон Коэн.

На макет участники акции положили флаг США, а также крышку с надписью "Отвезите в Америку, похороните на Родине".

Фильм "Борат–2" вышел на экраны 23 октября. Он рассказывает о новых похождениях Бората в США. Ранее картину осудили в МИД Казахстана. В ведомстве заявили, что фильм имеет "ярко выраженную форму расизма и ксенофобии".