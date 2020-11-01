Сторонники оппозиции проводят акцию у парламента против итогов выборов - видео

Партия "Единое Нацдвижение" вывела снова своих сторонников на улицы. Активисты решили собраться у здания парламента страны на проспекте Руставели, опротестовывая итоги выборов в высший законодательный орган страны

Начало акции у парламента, в которой ЕНД призвало принять участие всю оппозицию, было запланировано на 16:00. На кадрах видно, что происходит у здания в самом начале акции, когда на нее еще продолжают собираться люди. Сообщается, что в Тбилиси для участия в митинге едут сторонники оппозиции из регионов.

Семь партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 3 847 участков (90,56%).

В частности, по данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,13%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (26,8%), в его состав входит партия "Единое национальное движение".

Также барьер в 1% преодолели следующие политические субъекты:

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78%;

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,22%;

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,2%;

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15%;

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 3,01%;

"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,36%;

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1%.